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Dünya

Almanya Peşmergeye silah eğitimi verecek

Peşmergelerin silahları nasıl kullanmaları gerektiğine dair verilecek eğitim 1 hafta sürecek

02 Eylül 2014 16:07

IŞİD’e karşı savaşan Peşmergelere silah desteği veren Almanya, şimdi de 5 Peşmergeye Almanya’da 1 haftalık silah kursu verecek.

Radikal’de yer alan habere göre 1 haftalık silah kursunda Almanya’nın göndereceği silahları, Peşmergelerin nasıl kullanılacağı anlatılacak.

Almanya Silahlı Kuvvetleri Bundeswehr’in, Bavyera’nın Hammelburg kentinde Peşmerge’ye silah eğitimi vereceği açıklandı. Irak Şam İslam Devleti’yle savaşta kullanmaları için Peşmerge’ye silah gönderen Almanya, bu silahların nasıl kullanılacağı konusunda bir haftalık kurs verecek.

Berlin’de açıklama yapan Savunma Bakanlığı sözcüsü, Peşmergelerden beş kişinin eğitime katılmasının beklendiğini ifade etti. Peşmerge’ye, gönderilecek 30 adet anti-tank güdümlü füzenin nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verilecek. Peşmergelere füzenin yanı sıra bazuka ve hafif silahların kullanımı da gösterilecek.

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