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Dünya

Almanya, peşmergelere verdiği desteği gözden geçirecek

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schäfer, Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumu sonrası izlenecek politikaya dair açıklama yaptı

30 Eylül 2017 03:38

Alman hükümeti Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hafta başında düzenlenen bağımsızlık referandumunun ardından IKBY'ye bağlı peşmergelere askeri desteğini sürdürüp sürdürmeyeceğini gözden geçirecek.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Berlin'de yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun nasıl gelişeceğini "sükunet içinde gözlemleyeceklerini” söyledi. Sözcü, bölgede Alman ordusunun görevine devam etmesi için "gelişmelerin yeteri kadar verimli” olup olmayacağının değerlendirileceğini de sözlerine ekledi.

Alman ordusu 2014 yılından bu yana Iraklı Kürtleri askeri donanımla destekliyor ve IŞİD'e karşı mücadelede peşmergeyi askeri eğitimden geçiriyor. Alman ordusunun bölgedeki görevi aralık ayının sonunda bitiyor. Alman Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, peşmergeye en son eylül ayında yedek parça ve tıbbi malzemeden oluşan donanım sevkiyatı yapıldı.

Taraflara açık uçlu diyalog çağrısı

Bölgedeki referandum çerçevesinde artan gerginlik üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı hem Erbil'deki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne hem de Bağdat'taki Irak merkezi hükümetine yeniden çağrı yaparak tarafların "ucu açık diyalog” başlatmalarını istedi. Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schäfer, "karşılıklı tehditlerin ve hayatı birbirine zehir etmenin kimseye yarar sağlamayacağını” belirtti.

Kuzey Irak'ta hafta başında düzenlenen bağımsızlık referandumunda seçim komisyonunun verdiği bilgiye göre, katılımcıların yüzde 92,7'si "evet” oyu kullanarak bölgenin merkezi Irak yönetiminden ayrılması yönünde görüş belirtmiş oldu.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel oylamadan bir gün sonra yaptığı açıklamada, bölgede referandum düzenlenmesini eleştirmiş ve tarafları diyaloğa davet etmişti.

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