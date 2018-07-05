Almanya Perakende PMI Haziran'da 57.1'e yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 5 Temmuz (DHA) – Almanya Perakende Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Mayıs ayındaki 55.5 düzeyinden Haziran\'da 57.1’e yükseldi.

IHS Markit açıklamalarına göre, Haziran’da görülen artış ay boyunca etkili olan sıcak hava Dünya Kupası etkinliklerine bağlı olarak gerçekleşirken, Haziran’da yıllık bazdaki perakende satışların neredeyse son üç yılın en yüksek rakamına ulaşarak istikrarını koruması ve Almanya genelinde işe alımların yılın ikinci çeyreğinde artış göstermesi PMI düzeyinin belirleyicisi oldu.