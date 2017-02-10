Almanya pazar günü yeni cumhurbaşkanı seçiyor

Almanya'da 12 Şubat Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde en güçlü adayın Frank Walter Steinmeier olduğu belirtildi.

Koalisyon hükümetinin eski Dışişleri Bakanı Steinmeier, Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) üyesi olmasına karşın Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi CDU'nun, Seehofer'in partisi Hristiyan Sosyal Birlik Partisi CSU'nun ortak adayı ve Liberal Hür Demokrat Parti FDP'nin ile Yeşiller'in de desteğini alıyor.

'İlk turda seçilir'

Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis Grup Başkanvekili Volker Kauder Passauer Neuen Presse gazetesine verdiği demeçte, ''Steinmeier CDU/CSU ve SPD'nin ortak adayıdır ve kendisine kararlılıkla destek verilecektir. Ayrıca inanıyorum ki, ilk turda da seçilecektir'' diye konuştu.

Sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi eski CDU'lu Albrecht Glaser'i cumhurbaşkanlığı için aday gösterirken, Sol Parti (Die Linke) eski SPD'li Christoph Butterwegge'yi aday göstereceğini açıkladı.

Sermaye yanlısı politikaları ile tanınan Steinmeier'ın 17 Mart'ta görev süresi dolacak Johannes Gauck'un yerine seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.