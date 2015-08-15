Almanya Patriotları geri çekiyor

Alman basınının, Suriye’den olası bir füze saldırısına karşılık Ankara’nın NATO’dan talebi doğrultusunda 2013’te Türkiye’ye yerleştirdiği Patriotları geri çekme kararı haberlerini Almanya Savunma Bakanlığı doğruladı. Bakanlık sözsüsü, Türkiye'nin güneydoğusunda NATO'nun Patriot misyonu çerçevesinde görev yapan 250 Alman askerinin önümüzdeki aylarda çekileceğini aktardı.

Spiegel Online, Almanya'nın, Kahramanmaraş’ta konuşlu Patriotları, “Suriye’den Türkiye’ye yönelik bir tehdit olma tehlikesinin bulunmadığı” gerekçesiyle geri çekme kararı aldığını yazdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, geri çekilmenin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. Patriotlarla birlikte 250 Alman askeri de Türkiye’den ayrılacak.

Deutche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Almanya Savunma Bakanlığı da, Alman birliklerinin Türkiye'den çekilmeyi planladığı haberini doğruladı.

Geçen yıl da Hollanda aynı gerekçeyle Adana’da konuşlu Patirotları geri çekmiş, yerine İspanya’dan Patriotlar gelmişti. Almanya’dan sonra ABD ve İspanya’nın da yıl sonuna kadar Patriotlarını geri çekmesi bekleniyor.

Alman Patriot Birliğinden sevkiyat



Kahramanmaraş'ta konuşlu Alman Patriot Hava Savunma Birliğindeki bazı askeri malzemeler, dün, Almanya'ya ulaştırılmak üzere İskenderun Limanı'na götürüldü.

Türkiye'nin NATO'dan talebi üzerine Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlasına yerleştirilen patriot hava savunma sistemleri 2,5 yıldır aktif çalışıyor.

Alman birliğindeki bazı askeri malzemeler, güvenlik önlemleri altında İskenderun Limanı'na sevk edildi.

Askeri malzemeleri taşıyan 17 tırın, İskenderun'dan gemiyle Almanya'ya gönderileceği öğrenildi.

Patriotlar ne zaman gelmişti?

NATO misyonu çerçevesinde Ocak 2013'te Almanya, ABD ve Hollanda'ya ait Patriot füzeleri Türkiye'ye konuşlandırılmıştı. Suriye'den gelebilecek tehditlere karşı Türkiye'nin talebiyle yerleştirilen Patriot füze savunma sistemleri şimdiye dek kullanılmadı.