Almanya Parlamentosu Ermeni soykırımını tanıyacak iddiası

Alman Bild gazetesi, 2 Haziran tarihinde yapılacak oturumda Ermeni soykırımının Alman Parlamentosu tarafından resmen tanınacağını yazdı.

Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi ( CDU), Alman Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partisince ortak hazırlanan ve içeriğinde uzlaşmaya varılan önergede “101 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara soykırım uygulamıştır” ibaresi yer alacak.

OdaTv'nin Bild gazetesinden aktardığı habere göre Almanya’nın vereceği bu kararla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın daha da sinirleneceğini yazıyor.

SPD Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann, Almanya’nın da soykırımda payı olduğunu savunarak Erdoğan ile yapılan mülteci anlaşmasına karşı çıktığını söyledi.

Cem Özdemir: Federal Meclis Erdoğan gibi despot birine boyun eğmeyecek

Yeşiller Partisi Eş Genel Başkanı Cem Özdemir, Bild'e verdiği demeçte, "İnanıyorum ki bu karara Ankara çok kızacak. Ancak Federal Meclis Erdoğan gibi despot birine boyun eğmeyecek. Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Ermeni soykırımına ilişkin dokümanları net ve açıktır. Alman parlamentosunun Ermeni soykırımını tanımasından sonra Türkiye’nin inkar etmesi zor olacak” dedi.

Cem Özdemir “Ermenilere ve diğer Hristiyan azınlıklara yönelik soykırımın ve burada Almanya'nın taşıdığı ortak sorumluluğun tanınmasının da bunun bir parçası olduğunu” söylemişti.

Almanya'da Cumhurbaşkanı Joachim Gauck ve Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert, 1915'in 100'üncü yılında yaptıkları konuşmalarda soykırım ifadesine yer vermiş, ancak Federal Meclis şimdiye kadar “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullanmamıştı.