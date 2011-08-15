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Ekonomi

Almanya ortak devlet bonosu satılmasını istemiyor BERLİN (A.A)

15 Ağustos 2011 16:59

-Almanya ortak devlet bonosu satılmasını istemiyor BERLİN (A.A) - 15.08.2011 - Alman hükümeti, avro ülkeleriyle ortak devlet bonosu satılmasını istemiyor. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, bugün başkent Berlin'de yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in daha önce olduğu gibi şimdi de avro ülkelerindeki borç krizinin ortak devlet bonolarıyla çözülebileceğine inanmadığını belirtti. Bu konunun yarın Merkel'in Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile yapacağı görüşmede de gündemde olmayacağını ifade eden Seibert, bu konuyu Fransız tarafının gündeme getirmesinin de beklenmediğini kaydetti. Seibert, görüşmede, 21 Temmuz'da düzenlenen AB zirvesinde avro krizinin çözümüyle ilgili olarak alınan kararların en etkili bir şekilde uygulanabilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınacağını sözlerine ekledi.

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