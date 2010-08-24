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Dünya

ALMANYA ORDUSUNU KÜÇÜLTECEK BERLİN (A.A)

24 Ağustos 2010 15:24

-ALMANYA ORDUSUNU KÜÇÜLTECEK BERLİN (A.A) - 24.08.2010 - Almanya Savunma Bakanı Karl-Theodor zu Guttenberg, silahlı kuvvetleri üçte bir oranında küçülteceğini ve zorunlu askerliği askıya alacağını söyledi. Guttenberg, Berlin'de yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerde görev yapan asker sayısını gelecek yıllarda 252 binden 163 bin 500'e düşürmeyi planladığını, yeni şekillendirilecek silahlı kuvvetlerde 156 bin muvazzaf, yaklaşık 7 bin 500 gönüllü askerin görev yapmasının düşünüldüğünü ifade etti. Zorunlu askerliğe ilişkin yasa maddesinin anayasadan çıkartılmasının düşünülmediğini, ancak gençlerin zorunlu olarak askere çağrılmayacağını belirten Guttenberg, gönüllü askerlik yapmak isteyenlerin 1 yıldan 1 yıl 11 aya kadar hizmet verebileceğini kaydetti. Guttenberg ve Aile Bakanı Kristina Schröder, gönüllü askerlik hizmetine kadınların da katılabileceğini söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Guttenberg'in planlarına sıcak baktığını, ancak bu konuda henüz nihai bir kararın verilmediğini belirterek, zorunlu askerliğe ilişkin anayasa maddesinin kaldırılmayacağını ifade etti.

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