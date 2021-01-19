Almanya, yeni Koronavirüs varyantları sebebiyle önlemleri sıkılaştırmayı görüşecek

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Almanya Başbakanı Angela Merkel ve ülkenin 16 eyaletinin liderleri bugün bir araya gelerek çeşitli ülkelerde görülen yeni Koronavirüs varyantları nedeniyle alınan önlemleri sıkılaştırmayı görüşecek.

AFP'nin aktardığına göre liderlerin önlemleri ocak ayının sonrasında da yürürlükte bırakma kararı alması bekleniyor.

Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert, ocak ayının sonun kadar geçerli olan önlemlerin bulaş hızını yavaşlattığını söylerken yoğun bakımdaki hasta sayısında az da olsa bir düşüş gözlemlendiğini ifade etti

Merkel ve eyalet liderleri normal şartlarda gelecek hafta toplanacaktı, ancak daha bulaşıcı olduğuna inanılan varyantlar nedeniyle toplantıyı öne çekildi.