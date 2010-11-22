Almanya önlem almaya devam ediyor

T24- Almanya, Der Spiegel dergisinin duyurduğu saldırı haberi üzerine meclisteki güvenlik önlermleri arttırdı. Federal Meclis binası Reichstag'ın cam kubbesi ziyaretçilere kapatıldı.





Almanya'da terör tehdidi nedeniyle Federal Meclis binası “Reichstag“ın cam kubbesi ziyaretçilere kapatıldı. Kubbe süresiz olarak ziyarete yasaklanırken, meclis binasındaki diğer güvenlik önlemleri de arttırıldı. Meclisten yapılan açıklamada, binaya sadece daha önce rezervasyon yaptırmış olanların girebileceği belirtildi. Berlin Eyalet İçişleri Bakanı Ehrhart Körting, terör tehlikesi nedeniyle kapsamlı önlemler alınacağını belirterek meclis binasının çevresinde 60 kadar polisin görevlendirildiğini kaydetmişti. "Der Spiegel" dergisi, Federal Meclis binasına terör saldırısı yapılacağı yönünde bir haber yayınlamıştı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, derginin verdiği haberi eleştirerek, "olası bir saldırı hedefinin somut olarak açıklanmasının. teröristlerin ekmeğine yağ sürülmesi anlamına geleceğini" söyledi.