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Dünya

Almanya nükleer santralleri kapatmada kararlı

Alman kabinesi bugün yaptığı özel bir toplantıda, ülkedeki nükleer santrallerin kademeli olarak 2022 yılı sonuna kadar kapatılması konusunda karar aldı.

06 Haziran 2011 03:00

T24 - Alman kabinesi bugün yaptığı özel bir toplantıda, ülkedeki nükleer santrallerin kademeli olarak 2022 yılı sonuna kadar kapatılması konusunda karar aldı.


Kabine üyeleri toplantıda, nükleer santraller ile ilgili olarak hazırlanan bir yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısı Haziran ayı sonunda Federal Meclis'te (Bundestag) ele alınacak.


İlk aşamada tümüyle kapatılacak nükleer santrallerden birinin, kış mevsimlerinde çıkabilecek olası enerji darboğazının aşılabilmesi için 2013 yılına kadar yedekte tutulmasının düşünüldüğü bildirildi.


Almanya'da hemen kapatılacak nükleer santrallerden sonra geriye kalan 9 santralden Bavyera eyaletindeki Grafenrheinfeld 2015, Bavyera'daki "Grundremmingen B" 2017, Baden-Württemberg eyaletindeki "Philippsburg II" 2019, Bavyera'daki "Grundremmingen C", Aşağı Saksonya eyaletindeki "Grohnde" ve Schleswig-Holstein eyaletindeki "Brokdorf" 2021, son olarak da Bavyera'daki "Isar II", Baden-Württemberg'deki "Neckarwestheim II" ve Aşağı Saksonya'daki "Emsland" nükleer santralleri 2022 yılında kapatılacak.

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