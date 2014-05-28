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Dünya
Deutsche Welle

'Almanya NSA soruşturması açmayacak'

Almanya'da büyük tartışma yaratan NSA skandalına ilişkin olarak Federal Başsavcılık'ın soruşturma başlatmayacağı bildirildi.

28 Mayıs 2014 12:47


Almanya'da Federal Başsavcılık, NSA skandalına yönelik Amerikan ve İngiliz gizli servislerine yönelik soruşturma başlatmayacak. Süddeutsche Zeitung gazetesi, WDR ve NDR televizyonları, Başsavcılık'ın elde yeterli kanıt bulunmaması nedeniyle işlem yapmayacağı haberlerine yer verdi.

Karlsruhe'deki Başsavcılık, Alman vatandaşlarının iletişim verilerinin gözetlenmesi ve Almanya Başbakanı Merkel'in cep telefonunun yıllarca dinlenmesi olmak üzere iki iddiayı incelemişti.

Salı günü dpa haber ajansına konuşan Federal Başsavcı, kısa sürede bir karar verileceğini ve karara ilişkin gerekçelerin de ayrıntılı bir şekilde açıklanacağını ifade etmişti.

Başsavcı halihazırda soruşturmaya ilişkin bir takım açıkların olduğunu ve en önemlisi de iktidardaki Büyük Koalisyon'un NSA belgelerini deşifre eden Edward Snowden'ın dinlenip dinlenmeyeceğinin açıklığa kavuşturması gerektiğini belirtti.

Eski CIA çalışanı Snowden'ın Berlin'de dinlenmesi, mayıs ayında hükümet tarafından reddedilmişti.

Almanya Başbakanı Merkel'in cep telefonunun yıllardır dinlendiğinin ve aynı zamanda Alman vatandaşlarının iletişim verilerinin kolaylıkla gözetlenebildiğinin ortaya çıkarılması, Almanya'da büyük yankı uyandırmıştı. Merkel'in 2002 yılından beri dinlendiği ve faaliyetin 2013 yazında sonlandırıldığının ortaya çıkmasıyla, Almanya ABD ilişkilerinde gerilim yaşanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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