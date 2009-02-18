Almanya notları...

Gürsel Köksal bildiriyor... (18 Şubat 2009)



* Frankfurter Allgemeine Zeitung'da (FAZ) yayınlanan 'Oryantal düğümler' başlıklı analizde, Ortadoğu'daki gelişmeler ele alınıyor. Kısa bir süre öncesine kadar gazetenin İstanbul muhabirliğini yürüttükten sonra, Abu Dabi'den Ortadoğu muhabiri olarak çalışmaya başlayan Rainer Hermann tarafından kaleme alınan yazıda, Obama'nın göreve başlamasının Ortadoğu'ya "bir yeniden başlangıç şansı” sunduğu belirtiliyor. Türkiye'nin de Avrupa ve Ortadoğu arasında "jeopolitik bir menteşe” konuma geldiğini belirten yazar, "Ama Türkiye krizlerin çözümü için zorunlu görevleri yerine getirirse, bu durumdan kazançlı çıkabilir” diyor.



* "Anadolu halen geri kalmış bir bölge olarak kabul edilir. Ancak sanayi kenti Kayseri, bu tespiti düzeltiyor”. Günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta yer alan analizde Kayseri'nin Türk ekonomisindeki ağırlığıyla kriz dönemindeki konumu ele alınıyor ve "Kayseri, gelecekte de bir ekonomik metropol olarak kalacak” deniliyor.



* Turizmci işadamı ve sosyal demokrat Avrupa Milletvekili Vural Öger'le kızı Nina Öger, Welt gazetesinin Öger Tours'un Rus milyarder Aleksander Lebedev'e satışının iptali ve şirketinin durumuyla ilgili sorularını birlikte yanıtlıyorlar. Benzer bir söyleşi, sadece Vural Öger'le bir hafta önce Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yayınlanmıştı. Nina Öger'in 2009 için rezervasyonlarda yüzde 10'luk bir gerilemeyi öngördüklerini belirttiği söyleşide, Vural Öger de Avrupa milletvekilliğini bırakacağını (bilindiği gibi birkaç ay içinde Avrupa Parlamentosu'nda bir yasama dönemi sona eriyor), vücuduyla beyni taşıdığı sürece de işini sürdüreceğini söylüyor. Nina Öger de "Nihayet, babamla sırt çantalarımızı yüklenip, Güney Amerika'ya gidebileceğiz. Yıllar önce bunun sözünü vermişti, ama hep araya birşeyler giriyordu” diyor.



* Dresden'deki anti-faşist yürüyüşe katıldıktan sonra, dönüş yolunda neo-Nazilerin saldırısına uğrayan sendikacılardan biri ağır yaralı. Saldırgan neo-Nazilerden bir kısmının İsveçli olduğu belirtiliyor. Bu arada polise neo-Nazilerin şiddet eylemlerine kalkışabileceği uyarı ve beklentilerine rağmen, gerekli önlemleri almadığı ileri sürülüyor. Saldırgan neo-Nazilerin bulunduğu otobüsün olaydan kısa bir süre saldırganları arayan polis ekipleri tarafından durdurulduğu, ancak kimlik kontrolü yapıldıktan sonra otobüsün yola devam etmesine izin verildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Dresden'deki neo-Nazi yürüyüşünden sonra aşırı sağ partilerden NPD'nin yasaklanması yolundaki talepler yine gündemde.



* Ermenistan kökenli Fransız sanatçı Charles Aznavour artık diplomat. Fransa'yı vergi ve gümrük cezaları nedeniyle terkettiğinden beri İsviçre'de (aynı zamanda Los Angeles'ta) yaşayan 84 yaşındaki ünlü sanatçı, Ermenistan'ın İsviçre'deki Büyükelçisi oldu.



* Donald Trump sarsılıyor. Günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın analizde Amerikalı ünlü işadamı Trump'ın krizden ağır yara aldığı ve iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.



* Bild gazetesi okurlarını 60bin euro ödüllü yarışmaya davet ediyor. Hedef, gazeteyi tanıtan en iyi ilan ve video filmlerini bulmak. Gazetede ve internet portalında (www.bild.de) geniş bir biçimde tanıtılan yarışmaya, sıradan okurlar da, ilan ajansları da katılabilecek. Gazete yöneticileri ve ünlü ilancıların oluşturduğu jürinin 'video filmi' ve 'ilan' kategorisinde ilk üçe girenlere 15.000, 10.000 ve 5.000 euroluk para ödülleri (toplam 60.000 euro) verilecek.

Söz konusu yarışmayla ilgili tanıtım sırasında, Bild'in 2006 ortasında başlattığı ve gazeteci örgütlerince eleştirilen 'okur foto muhabiri' kampanyasının bilançosu da yer alıyor. Buna göre 'okur foto muhabirleri' tarafından gazeteye gönderilen ilginç fotoğraflardan 9571'i yayınlanmış ve bunlara toplam 1.7 milyon euro telif ödenmiş. Gazeteci örgütleri, fotoğraf gönderip, bunan para kazanma gayretiyle birçok insanın zor durumdaki başkalarının yardımına koşmaktansa (örneğin trafik kazalarında) onların fotoğrafını çekmeye çalışacağı ve bu arada olay yerinde görevlerini yapan profesyonel gazetecilerin işlerini zorlaştıracağı endişesiyle, Bild'in 'okur foto muhabiri' uygulamasını eleştiriyor.

