Almanya Noel pazarı saldırısının yıldönümünü anıyor

Almanya, başkent Berlin'deki bir Noel pazarına düzenlenen, 12 kişinin yaşamına mal olan terör saldırısının birinci yıldönümünü anıyor. Geçen yıl 19 Aralık'ta Tunus kökenli radikal dinci Anis Amri'nin kullandığı kamyonun Noel pazarına dalması sonucu yaklaşık 70 kişi de yaralanmıştı. Yıldönümü öncesinde Başbakan Angela Merkel Pazartesi günü kurbanların yakınlarıyla Berlin'deki Başbakanlık binasında bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan ve 80'den fazla kişinin katıldığı görüşme öncesinde bir açıklama yapan Merkel, kurban yakınlarına yeterli ilginin gösterilmediği eleştirilerine yönelik olarak, "Bu görüşmenin daha önce yapılmış olması gerektiğini arzu edenler olduğunu biliyorum. Bu buluşma benim için çok önemli. Kurban yakınlarının ve yaralananların acısını ne ölçüde paylaştığımızı bir kez daha göstermek benim için büyük önem taşıyor" diye konuştu. Merkel, kurban yakınlarının durumunun düzeltilmesi için "elden gelen tüm çabanın gösterileceği" güvencesini de onlara vermek istediğini belirtti.

Kurban yakınları bundan kısa bir süre önce Alman hükümetine yazdıkları açık mektupta terörle mücadele politikasındaki ihmalleri ve saldırı sonrasında kendilerine yeterli manevi destek sağlanmamasını eleştirmiş, kendilerine çıkarılan bürokratik engellerden şikayet etmişlerdi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, buluşma sonrasında yaptığı açıklamada, görüşmede katılımcıların eleştirilerini gündeme getirme fırsatı bulduğunu belirterek, "Amaç, tarafların birbirine kulak vererek bu olaydan birlikte dersler çıkarabilmesidir" dedi.

Polonyalı şoförün ailesinden suçlamalar

Bu arada terör eylemi sırasında Anis Amri‘nin öldürdüğü Polonyalı TIR şoförü Lukasz Urban'ın anne-babası, federal hükümetin kurban yakınları ile empati kurmakta eksik kaldığı suçlamasında bulundu. Öldürülen şoförün annesi Janina Urban Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Ailemiz şahsen kaleme alınmış bir taziye mesajı ya da benzer bir jestte bulunulmasını arzu ederdi" diye konuştu. Maktulun babası Henryk Urban da Alman resmi makamlarını "saygısızlıkla" suçladı.

Alman Polis Sendikası (GdP) ise Berlin'deki terör saldırısının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen terörle mücadele konusunda hâlâ yeterli personelin bulunmamasından şikayetçi. Sendika Başkanı Oliver Malchow özellikle terör zanlılarının tam kapasite ile izlenebilmesi için yeterli sayıda personele sahip olmadıklarını söyledi.

Hafta sonunda Alman basınında yayınlanan haberlerde güvenlik birimlerinin Anis Amri'yi bugüne kadar açıklanandan çok daha uzun süredir takip ve gözlem altında tutmuş oldukları ancak eylemi buna rağmen engelleyemedikleri yer almıştı. Haberlerde Anis Amri hakkında gizli görev verilen 'bağlantı elemanlarının" raporlarına, telefon görüşmesi kayıtlarına ve internet takiplerine dayanan binlerce dosya olduğuna da işaret edilmişti.

Amri'nin annesi kurban anneleri ile buluşmak istiyor

Bu arada Berlin'deki terör saldırısının faili Anis Amri'nin annesi de bir yıl önce öldürülen kurbanların annelerinin yanında olmaya hazır olduğunu bildirdi. Nur Alhoda Hassani, Deutsche Welle Arapça Servisi'nin kendisiyle yaptığı telefon söyleşisinde "Ben de oğlunu kaybetmiş bir anneyim ve oğlumun başka annelerin çocuklarını öldürmekten sorumlu olduğunu düşündüğümde acım bir kat daha artıyor” dedi.

Amri'nin annesi, oğlunun "beyni yıkanarak terörist olduğunu”, olanlar nedeniyle "tasavvur edilemez” acılar yaşadığını, bu yüzden kurbanların anneleri ile buluşmayı hiçbir zaman reddetmeyeceğini belirtti.

AFP, dpa, dw, ÇA/BK

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