Almanya’nın TÜSİAD’ından Merkel’e ültimatom: Böyle aylarca gidemeyiz

Almanya’nın önde gelen iş dünyası örgütü Federal Alman Sanayicileri Birliği'nden (BDI), Koronavirüs’le ilgili alınan önlemlere karşı sesini yükseltti.

Sözcü’nün haberine göre Almanya’nın büyük şirketlerini bünyesinde bulunduran ve bu niteliğiyle TÜSİAD’ı andıran BDI’dan yapılan açıklamada "Bize hızlı ve güvenilir bir Corona çıkış takvimi vermezseniz, hem toplum hem de ekonomi çok büyük zarar görür. 6 Mayıs’ta bu takvimi bilmek istiyoruz. Böyle aylarca gidemeyiz" denildi.

"Kalıcı zararlar doğar"

BDI Başkanı Dieter Kempf da, “Korona önlemleri, Alman sanayisine her hafta çift rakamlı milyarlık zarar veriyor. Böyle bir şeye, hayatın bu şekilde durmasına aylarca dayanamayız. Toplumun refahında ve ekonomide kalıcı zararlar doğar“ dedi.

İş dünyasının toplumsal ve ekonomik hayatın ne zaman, hangi şartlarla yeniden başlayacağını bilmek istediğini belirten Dieter Kempf, “Başbakan Merkel'in, eyalet başbakanları ile 6 Mayıs günü yapacağı toplantıdan sonra bunu artık görmek istiyoruz” diye konuştu.