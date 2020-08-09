Almanya'nın Türkiye'ye seyahat uyarısını kısmi olarak kaldırmasının nedeni ortaya çıktı

Alman basını, Almanya'nın Türkiye'nin Antalya, İzmir ve Muğla'ya seyahat uyarısını kaldırmasının nedenleri arasında Alman seyahat şirketi TUI'nın baskıları olduğunu yazdı.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Alman basını, Türkiye'den üç şehre seyahat uyarısının kaldırılmasının arkasında Ankara’nın yoğun lobi çalışmalarının yanı sıra Almanya’nın önde gelen turizm şirketlerinden TUI’nin de batmaması olduğunu yazdı.

Koronavirüs salgını başladıktan sonra yedi hafta içinde 1 milyar Euro nakit kaybeden TUI, zaten 5 milyar Euro zararda olduğu için pandemi sürecinde sallanmaya başladı. TUI'nın büyük gelir kaynaklarından biri olduğu belirtilen Ege ve Akdeniz sahillerine seyahat uyarı olması nedeniyle şirketin zor durumda kaldığı belirtildi.

"Mayorka örneği gibi başlayabiliriz"

Hannover merkezli şirket bir yandan Almanya'da, diğer yandan Türkiye'de hijyen konsepti için gereken adımların atılmasına katkı sağlarken, diğer yandan da Alman politikacılara sürekli baskı yaptı.

Temmuz ayının son haftasında TUI'nin şefi Fritz Joussen, bir ara çözüm önerdi. Joussen, hem Alman politikacıları hem de Alman basınına, “Bütün ülke için değil ama turizm bölgeleri için seyahat uyarısı kaldırılabilir. Akılcı olursak, Türk rivierasında yüksek hijyen ve sağlık önlemleri var. Mayorka örneği gibi başlayabiliriz. Önce kısıtlı olarak bazı bölgeler için uyarı kaldırılır. Birkaç bin turist gider, sonra gerisi gelir“ dedi.

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı kısmi olarak 4 Ağustos'ta kalktı.