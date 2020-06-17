Almanya'nın Koronavirüs salgını seyahat önlemleri: Türkiye "riskli ülke" ilan edildi

Avrupa Birliği üyesi ülkelere sınırlarını açan Almanya, Türkiye'ye salgın konusunda "riskli ülke" sınıfında yer verdi.

Sözcü'den Ali Gülen'in aktardığına göre Alman hükûmetinin kararı sonrası hazırlanan bu listede Türkiye'nin adı ilk kez anıldı ve “Koronavirüs risk bölgesi“ ilan edildi. Pazartesi gecesi güncellenen listede Türkiye ile birlikte Mısır, Tayland ve Fas da yer aldı. Böylece, hem Akdeniz hem de Asya'daki gözde tatil bölgelerine “gidilmemesi gerektiği” mesajı verildi.

Robert Koch Enstitüsü'nün yayınladığı listede 160 ülke yer alıyor ve buralar için “Koronavirüs nedeniyle seyahat uyarısı” bulunuyor. Bu uyarı, bu ülkelere gidilemeyeceği anlamına gelmiyor ama gidenlerin corona virüsü nedeniyle gelişlerini garanti etmiyor. Üstelik bu ülkelere gidip kendi çabalarıyla dönenlerin de, 14 günlük karantinayı göze alması gerekiyor.

Almanlar, genelde Dışişleri Bakanlığı'nda yayınlanan seyahat uyarılarını dikkate alıyor. Seyahat uyarıları, genelde güvenlik açısından riskli bölgeler, savaş bölgeleri ve hastalık bölgeleri için yapılıyor.