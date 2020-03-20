Almanya'nın en büyük eyaleti Bavyera'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Almanya'nın en büyük eyaleti, 16 binden fazla vakanı görüldüğü ülkede bu yönde karar veren ilk eyalet oldu.

Eyalet başkanı Markus Söder, bildikleri dahilinde alabilecekleri en iyi kararın bu olduğu sonucuna vardıklarını ifade etti. Söder, "Koronavirüs'ten sonra da bir Bavyera olacak, ama şimdi önlemlerimizi alırsak daha güçlü olacağız" dedi.

"Kamu hayatının neredeyse tamamen durdurulacağını" ifade eden Söder, insanların sadece doktor, eczane ve market alışverişi için dışarı çıkabileceğini ifade etti.

Dünyada şu anda en çok Koronavirüs vakasına sahip beşinci ülke olan Almanya'da 16 bin 290 vaka bulunuyor. Ülkede şu ana kadar 44 Koronavirüs kaynaklı ölüm görüldü.