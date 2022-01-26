Almanya'nın dört bir yanında Covid tedbirleri protesto edildi: "Barış, özgürlük, diktatörlüğe hayır"

Almanya'da Omicron vakalarının artışıyla tartışılan aşı zorunluluğu karşısında ülke genelinde, aşırı sağcı gruplar tarafından 2 bin Covid tedbiri karşıtı protesto düzenlendi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Almanya'nın dört bir yanında düzenlenen Covid tedbiri karşıtı eylemlerde gruplar "Barış, özgürlük, diktatörlüğe hayır" gibi sloganlar attı.

Berlin'in güneydoğusunda yer alan üniversite şehri Cottbus'tan izlenimlerin aktarıldığı haberde, sloganda 1989 yılında Berlin Duvarı'nın yıkılmasındna önce Doğu Almanya'da kalabalıkların söylediği "Biz halkız" sloganının atıldığı belirtildi.

Almanya'daki protestoların arkasında aşırı sağcı grupların olduğu belirtildi.