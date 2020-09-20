Almanya'nın Dış İlişkiler Konseyi yetkilisinden Türkiye'ye yaptırım açıklaması

Almanya’nın Dış İlişkiler Konseyi’nin Direktörü olan ve AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in özel danışmanı olan Daniela Schwarzer Yunan basınına, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili olarak Türkiye'ye olası yaptırımlarla hakkında konuştu. Schwarzer, "Henüz kapsamlı ve derin bir yaptırım konusunda bir sonuca erişilmedi. Arabuluculuğa bir şans daha verilmeli” dedi.

Almanya’nın Dış İlişkiler Konseyi’nin Direktörü Schwarzer, Yunanistan gazetesi Ekathimeri'ye konuştu. Schwarzer, “Türkiye’ye yaptırımlar birçok açıdan çok karmaşık bir konu. Yaptırımlar uygulanmalı mı, nasıl uygulanmalı, hangi şartlarlar altında uygulanmalı ve hangi şartlarda kaldırılmalı. Henüz kapsamlı ve derin bir yaptırım konusunda bir sonuca erişilmedi. Arabuluculuğa bir şans daha verilmeli” dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizin AB için çok karmaşık olduğunu dile getiren Schwarzer, Almanya’nın arabuluculuk rolünü üstlendiğini ama Fransa gibi bazı ülkelerin ise Yunanistan’ı desteklediğini söylerken, “Fransa’nın daha sert duruşu AB’nin birlik mesajını çok net veriyor fakat bir diyalog ortamı oluşması için bunu dengeli bir şekilde yapmak gerek” ifadesini kullandı.

Olası bir savaşın çıkmasıyla sorusunaA ise Schwarzer, “Türkiye’nin bölgedeki etkisini artırmak için orduyu kullanma ihtimalini hesaba katmalıyız. Fakat Türkiye, AB’nin mülteci planının bir partneri ve Avrupalılar için kilit öneme sahip. Ayrıca ekonomik bağlar da kuvvetli” yorumunu yaptı.