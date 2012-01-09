Almanya negatif faizle borçlandı

T24- Almanya Finans Ajansı, bugün düzenlediği 6 ay vadeli bono ihracında 3,9 milyar avro borçlandı, ihalede ilk kez negatif getiri oluştu. Böylece Almanya ilk defa negatif faizle borçlanmış oldu. Ekonomistlere göre, bu durum dünya piyasalarındaki korkunun, Almanya'ya duyulan güveni arttırdığı olarak yorumlandı.



Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) yaptığı açıklamaya göre, Ajansın 3,9 milyar avro borçlandığı 6 ay vadeli bono ihalesinde ortalama getiri oranı -0,0122 oldu.İhaleye 7 milyar avro teklif geldi.

Almanya'nın bu yıl 80 milyar avrosu kısa vadeli olmak üzere toplam 250 milyar avro borçlanması bekleniyor.



Ekonomistler, bu sıra dışı durumunu, yatırımcıların paralarını güvence altına almak için faiz getirisinden bile vazgeçip, "yeter ki paramız güvencede olsun" düxüncesiyle Almanya'ya yatırım yaptığını şeklende yorumladı.

