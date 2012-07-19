Almanya mültecilerin harçlığını arttırıyor

Federal Anayasa Mahkemesi Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunanlara ve mültecilere yapılan para yardımının yetersiz olduğuna hükmetti.

Almanya'ya sığınma başvurusunda bulunan kişiler 1993 yılından bu yana ayda 224 euroyla geçimini sağlamaya çalışıyordu. Bu, Almanya'daki asgari geçim düzeyini temel alan işsizlik ve sosyal yardım parası Hartz IV'dan yüzde 35 daha düşük bir meblağ.

Karlsruhe kentinde bulunan Federal Anayasa Mahkemesi "Bu kadar düşük bir parayla anayasanın garanti altına aldığı ‘insan onuruna yakışır bir yaşam sürme ilkesinin’ hayata geçirilmesinin mümkün olmadığına" hükmetti. Yardımın tutarı 1 Ocak 2011'den itibaren yapılan ödemeleri de kapsayacak şekilde yükseltiliyor.

1993 yılından bu yana geçim masraflarında yüzde 30'dan fazla bir artış yaşandığına işaret eden Federal Anayasa Mahkemesi, söz konusu yardımın miktarının biran önce yeniden belirlenmesi gerektiğini kaydetti. Mahkeme söz konusu değişikliğe kadarsa geçici bir düzenleme yapılmasına hükmetti. Bu düzenlemeye göre sığınma başvurusunda bulunanlara ve mültecilere ödenen yardım parasının belirlenmesinde Hartz IV baz alınacak. Yani bundan böyle bu kişilere ayda 336 euro ödenecek.

'Tüm insanlar için eşit olmalı'

Federal Anayasa Mahkemesi yargıçları karara gerekçe olarak ‘asgari geçim düzeyinin kişinin uyruğundan bağımsız olarak tüm insanlar için eşit olması gerektiğini’ gösterdi. Hâlihazırda Hartz VI'nın tutarı 374 euro. İki yardım parasının arasındaki farkın nedeniyse, mültecilere mobilyalı konutlarda ikamet ettikleri için ek mobilya yardımı yapılmayacak olması.

Federal Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararın ardında 2003 yılında Almanya'ya sığınan Iraklı bir mültecinin açtığı dava bulunuyor. Iraklı mülteci o tarihten bu yana Almanya'da "göz yumma" anlamına gelen "Duldung" isimli özel bir izinle ikamet ediyor. Mültecinin Almanya'da doğan kızıysa Alman vatandaşlığına sahip. (Deutsche Welle Türkçe)