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Deutsche Welle

Almanya: Mülteciler, Yunanistan'a gönderilmeli

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Dublin Anlaşması koşullarına geri dönülmesini ve mültecilerin Yunanistan’a geri gönderilmesini talep etti

03 Ekim 2016 16:49

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Yunan Kathimerini gazetesine verdiği demeçte, Dublin Anlaşması’nın sığınmacıların AB'ye giriş yaptıkları ülkeye gönderilmesini öngören koşulların yeniden uygulanması gerektiğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanı, “AB’nin Yunanistan'daki iltica koşullarının iyileştirilmesi için ciddi katkı sağladığını ve bunun da maddi katkılarla sınırlı kalmadığını” belirtti. Thomas de Maiziere AB İçişleri Bakanları’nın ekim ayı içerisindeki toplantısında konunun ele alınacağını belirtti.

Dublin Anlaşması, sığınmacıların önce ilk ayak bastıkları AB ülkesine iltica başvurusu yapmasını öngörüyor. Berlin, insani gerekçelerle anlaşmayı dondurarak Suriyelilerin ilk geldikleri AB ülkesine başvuru yapmadan Almanya'ya sığınmalarına olanak tanımıştı. Almanya, Yunanistan’daki olumsuz iltica koşullarını gerekçe göstererek anlaşmayı 2011 yılında askıya almıştı. Anlaşma uyarınca, anlaşmaya taraf olan ülkeler sığınmacıları ilk Avrupa'ya giriş yaptıkları ülkeye geri gönderme hakkına sahip.

AB Komisyonun bakışı

Avrupa Birliği Komisyonu, eylül ayı sonunda, Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere’in mültecilerin Yunanistan’a iadesini öngören talebini reddetmişti. Komisyon aynı zamanda Atina yönetimine de, mevcut sorunlara rağmen mülteci krizinin aşılmasında önemli aşama kaydedildiğini hatırlattı.

Buna örnek olarak, mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda kapasitelerin artırılması, mülteci başvurularının incelenme süresinin hızlandırılması, başvurusu reddedilen mültecilerin buna itiraz hakkı ve yeniden incelenmeye alınması imkanı, ücretsiz hukuki danışmanlık ve reşit olmayan sığınmacılara okula gitme imkanı sunulması verildi.

Mülteci yurtları, mülteci başvuru süreci ve özel koruma gerektiren mültecilerin durumunun iyileştirilmesi bu konuda Brüksel’in daha fazla ilerleme sağlanmasını istediği alanlar.

Komisyon mültecilerin iade sürecine geri dönülmesine yeniden başlanması halinde bile, bunun Yunanistan'daki iltica koşularının durumu göz önünde bulundurularak ancak aşamalı şekilde yapılabileceğini ve iade edilecek kişilerin durumunun titizlikle tek tek incelenmesi neticesinde yapılması görüşünde. AB Komisyonu, Yunanistan’daki durumu yıl sonuna kadar yeniden ele almayı planlıyor.

Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere, Kathimerini gazetesinde yer alan demecinde, iadelerle ilgili talebinin ciddi tepkiyle karşılaşmasına rağmen Dublin kriterlerinin yeniden yürürlüğe girmesinin son derece gerekli olduğunu söyledi.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/afp/ MK/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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