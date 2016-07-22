Almanya: Mülteci mutabakatına bağlıyız



Alman hükümeti, darbe girişimi ve olağanüstü hal ilanının ardından Türkiye ile mülteci anlaşmasını feshetme çağrılarını reddetti. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere mülteci mutabakatının tüm yönleriyle uygulanmasını desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

De Maiziere, Tagesspiegel gazetesinin "Son gelişmeler ışığında mutabakatın gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. İçişleri Bakanı diğer yandan Türkiye'de darbe girişiminin ardından yaşanan gelişmelerin kendisini endişelendirdiğini kaydederek, "Her gün akan bilgilerden pek çoğu bizim orantılılık ve hukuk devleti anlayışımızla bağdaşmamaktadır" dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de çarşamba akşamı yaptığı açıklamada mülteci mutabakatının temelinin, Yunanistan'dan Türkiye'ye gönderilen insanların güvenliği olduğunu ve bu konunun yakından takip edildiğini belirterek, "Şimdiye kadar Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğine dair bir işaret yok" açıklaması yapmıştı.

Weber: İlişkiler yeniden düzenlenmeli

Avrupa Parlamentosu'nun en büyük grubu olan Hristiyan Demokrat partilerin oluşturduğu Avrupa Halk Partisi'nin Grup Başkanı Manfred Weber de Türkiye ile mülteci mutabakatına bağlı kalınmasını savunarak, "Anlaşma şu an işliyor. Ege'deki kaçakçılık durdu. Mutabakatı tartışmaya açmak için hiçbir sebep yok" diye konuştu.

Hristiyan Sosyal Birlik partili politikacı Türkiye'de şu an durumun yatışmasının önem taşıdığını vurgulayarak, "Ardından Türkiye ile ilişkileri yeniden düzenlemeliyiz. Örneğin ticari ilişkilerin yakınlaştırılması düşünülebilir. Ama AB'ye tam üyelik işlemeyecektir. Orta vadede üyelik müzakerelerini sona erdirmeliyiz" dedi.

'AB yardımları durdurulsun' çağrısı

Diğer yandan Hristiyan Sosyal Birlik partili Federal Meclis Başkanvekili Johannes Singhammer, AB üyelik süreci kapsamında aday ülkelerin AB standartlarına uyum çalışmalarına destek için yapılan yardımların durdurulmasını talep etti. Singhammer Süddeutsche Zeitung'a yaptığı açıklamada Türkiye'de otoriter bir devlete dönüşüme işaret eden gelişmeler ışığında bu yardımların bir anlamının kalmadığını savundu.

Gazetenin verilerine göre Türkiye, AB yardımlarının başladığı 2007 yılından 2013'e kadar AB'den 4 milyar 800 milyon euroluk destek aldı. Almanya'nın ödemelerdeki payının yaklaşık bir milyar euro olduğu belirtiliyor. 2014-2020 diliminde ise Türkiye'ye AB tarafından 4 milyar 450 milyon euro ödeme yapılması planlanıyor.