Almanya, miting yapmak isteyen ülkelere başvuru zorunluluğu getirdi

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, Almanya'daki vatandaşlarına yönelik siyasi miting düzenlemek isteyen ülkelerin izin almak için başvuru yapması gerektiği konusunda tüm büyükelçiliklerin bilgilendirildiğini açıkladı.

Schaefer, üç ay içinde seçime gidecek olan ülkelerin başvurularının ise otomatik olarak reddedileceğini söyledi.

Ancak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bu kuraldan muaf tutulacağı belirtildi.

Schaefer, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'yle geçen aylarda yaşanan deneyimler sonucu böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.

Almanya dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 için ziyaret edeceği ülkede miting yapmasına izin vermediğini açıklamıştı.