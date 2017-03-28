"Almanya, MİT'in 'Gülenci' listesinde bulunan isimleri uyardı" iddiası

Almanya'nın MİT tarafından verildiği öne sürülen "Gülenci" listesinde bulunan isimleri uyardığı öne sürüldü.

Süddeutscher Zeitung'un haberine göre, MİT, Almanya'da yaşayan "Fethullah Gülen yanlılarını" BND'ye iletti. Listede 300 kişinin ismi yer alırken, 200 kurum da "Gülenci" olmakla suçlandı.

MİT tarafından verilen bilgilerde, kişilere ve kurumlara ait gizli bilgiler de bulunuyordu.

BND'nin, verilen bilgilerin ardından MİT'in topladığı bilgilere nasıl eriştiğini soruşturmaya başladığı aktarılırken, Almanya eyaletlerinin listede yer alan kişileri MİT tarafından izlendikleri konusunda uyardığı kaydedildi.

Habere göre "Gülenci" listesinde olan kişiler, yaptırıma uğrayabilecekleri gerekçesiyle Türkiye'ye gitmemeleri konusunda uyarıldı.

Almanya ve Türkiye arasında, 'FETÖ' bağlantılı olduğu söylenen kişilere karşı gerçekleştirilen casusluk faaliyetleri sebebiyle kriz yaşanmış, DİTİB'e bağlı imamlar soruşturulmaya başlanmıştı.