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Dünya
Deutsche Welle

Almanya: MİT Almanya'daki Türk muhaliflerin peşinde

'Rusya, Çin ve Türkiye Almanya'daki casusluk faaliyetlerini arttırdı' iddiası

04 Temmuz 2017 11:12

Alman iç istihbarat servisi Almanya'nın devlet kurumlarını dinleme faaliyetlerinin artarak devam ettiğini duyurdu. Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın casusluk faaliyetlerini arttırdıklarını duyurduğu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor.

Alman haber ajansı dpa'nın verdiği bilgiye göre raporda, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) öncelikli görevinin muhalifler ve Almanya'da faaliyetleri yasaklanmış olan PKK hakkında bilgi toplamak olduğu iddiasına raporda yer veriliyor. 

Almanya'nın iç istihbarat kurumu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı, 300 sayfalık yıllık raporunda, hafta sonundaki G20 zirvesine katılacak olan ülkelerden Rusya, Çin ve Türkiye'nin Almanya'daki casusluk faaliyetlerini arttırdığını öne sürdü.

'Baş aktörler Rusya, Çin ve İran'

Yabancı devletlerin Almanya'daki casusluk faaliyetleri ile ilgili rapor Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in G20 zirvesi için Almanya'ya gelmelerine kısa süre kala açıklandı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı raporunda, ülkedeki Türk kuruluş ve resmi temsilcileri kanalıyla Türk toplumu kadar Alman kamuoyu üzerinde de etki yaratmaya çalışıldığı ifade ediliyor.

MİT'in öncelikli görevinin ise muhalifler ve Almanya'da faaliyetleri yasaklanmış olan PKK hakkında bilgi toplamak olduğu iddiasına raporda yer veriliyor.

Cuma ve Cumartesi günlerini kapsayan Hamburg'daki G20 Zirvesi'ne  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti sırasında bu ülkede yaşayan Türklere hitaben konuşma yapmasına Almanya Hükümeti tarafından izin verilmemesi iki ülke arasındaki gerginliğin artmasına yol açtı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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