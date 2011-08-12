-Almanya Mısır'ın 240 milyon avro borcunu siliyor BERLİN (A.A) - 12.08.2011 - Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Mısır'a 150 milyon avroluk yardım yapacaklarını ve bu ülkenin 240 milyon avroluk borcunu sileceklerini söyledi. Westerwelle, bugün başkent Berlin'de Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr ile görüştü. Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Westerwelle, demokrasi süreci çerçevesinde Mısır halkını desteklemek amacıyla yardımlarını sürdüreceklerini belirtti. Almanya ve Mısır arasında yıllardır derin ilişkiler bulunduğunu ve Mısır halkının demokrasi yolundaki çabalarını büyük takdirle karşıladıklarını ifade eden Westerwelle, demokrasi sürecinin başarılı olabilmesi için Mısır'ın ekonomisinin düzelmesinin desteklenmesi gerektiğini, bu nedenle Mısır ürünlerinin Avrupa pazarlarına rahatlıkla girebilmesi için de çaba harcayacağını kaydetti. Amr ile hazırladıkları Berlin açıklamasında, her iki ülkenin Ortadoğu'da İsrail'in yanında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması planını desteklediğinin ifade edildiğini, bu konuda ve Suriye'deki gelişmeler ile ilgili olarak Amr ile görüştüğünü belirten Westerwelle, bu konuda birçok ülkenin dışişleri bakanlarıyla da görüşmeler yaptığını söyledi. ABD ve Rusya dışişleri bakanlarıyla Suriye konusunda konuştuğunu ifade eden Westerwelle, "Şam'dan döndüğünde Dışişleri Bakanı Davutoğlu'yla da uzun bir görüşme yaptım" dedi. Almanya'nın Suriye'deki büyükelçisini neden çekmediği şeklindeki bir soruya karşılık da Westerwelle, birçok Alman diplomat gibi kendisinin de Suriye halkının çıkarı için irtibat kanallarının açık tutulması gerektiğine inandığını, bu nedenle Şam Büyükelçisini Suriye'den çekmeyi düşünmediğini kaydetti. Westerwelle ve Amr, yasa dışı yollardan Mısır'dan Almanya'ya gelen paraların da hukuki işbirliğiyle Mısır'a döneceğini ifade etti.