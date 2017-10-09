Almanya Milli Takımı'ndan 'gol' rekoru!

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Almanya, rakip fileleri 43 kez havalandırarak elemelerde en fazla gol atan Avrupa takımı oldu.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde, Almanya'nın liderliği, Kuzey İrlanda ise play-off'u garantilediği C grubunda son hafta maçları oynandı.

Seyircisi önünde karşılaştığı Azerbaycan'ı 5-1 mağlup eden Almanya, 10'da 10 yaparak 30 puan topladı.

Almanya'nın galibiyet gollerini 9. ile 66. dakikalarda Leon Goretzka, 54. dakikada Sandro Wagner, 64. dakikada Badavi Guseynov (kendi kalesine) ve 81. dakikada Emre Can attı. Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can, milli takım formasıyla 18. maçında ilk golünü kaydetti. Azerbaycan'ın tek golü ise 34. dakikada Trabzonspor'un Karabağ'a kiraladığı Ramil Sheydaev'den geldi.

Elemelerde en çok gol atan

Avrupa takımı unvanı Almanya'da

Rakip fileleri 43 kez havalandıran Almanya, İspanya'ya ait Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası elemelerinde en fazla gol atan Avrupa takımı unvanını ele geçirdi. İspanya Milli Takımı, EURO 2000 Elemeleri'ni 42 golle tamamlamıştı.

Son dünya şampiyonu Almanya ayrıca, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın ardından elemelerdeki tüm maçları kazanan 2. Avrupa takımı oldu. Dünya Kupası elemelerinde üst üste 16. maçını da kazanan Almanya, 1969-85 tarihleri arasında yine kendisine ait olan üst üste kazanma rekorunu egale etti.

C Grubu'nun diğer maçında ise konuk olduğu Norveç'e 1-0 yenilen Kuzey İrlanda, 19 puanda kaldı.