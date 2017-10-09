T24 LogoT24 Logo
Spor

Almanya Milli Takımı'ndan 'gol' rekoru!

Panzerler'in son golünü Türkiye asıllı futbolcu Emre Can attı

09 Ekim 2017 17:43

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden Almanya, rakip fileleri 43 kez havalandırarak elemelerde en fazla gol atan Avrupa takımı oldu.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belli olacağı elemelerde, Almanya'nın liderliği, Kuzey İrlanda ise play-off'u garantilediği C grubunda son hafta maçları oynandı.

Seyircisi önünde karşılaştığı Azerbaycan'ı 5-1 mağlup eden Almanya, 10'da 10 yaparak 30 puan topladı. 

Almanya'nın galibiyet gollerini 9. ile 66. dakikalarda Leon Goretzka, 54. dakikada Sandro Wagner, 64. dakikada Badavi Guseynov (kendi kalesine) ve 81. dakikada Emre Can attı. Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can, milli takım formasıyla 18. maçında ilk golünü kaydetti. Azerbaycan'ın tek golü ise 34. dakikada Trabzonspor'un Karabağ'a kiraladığı Ramil Sheydaev'den geldi.

Elemelerde en çok gol atan
Avrupa takımı unvanı Almanya'da

Rakip fileleri 43 kez havalandıran Almanya, İspanya'ya ait Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası elemelerinde en fazla gol atan Avrupa takımı unvanını ele geçirdi. İspanya Milli Takımı, EURO 2000 Elemeleri'ni 42 golle tamamlamıştı.

Son dünya şampiyonu Almanya ayrıca, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'nın ardından elemelerdeki tüm maçları kazanan 2. Avrupa takımı oldu. Dünya Kupası elemelerinde üst üste 16. maçını da kazanan Almanya, 1969-85 tarihleri arasında yine kendisine ait olan üst üste kazanma rekorunu egale etti.

C Grubu'nun diğer maçında ise konuk olduğu Norveç'e 1-0 yenilen Kuzey İrlanda, 19 puanda kaldı.

ETİKETLER

Almanya Milli TakımRekorGolEmre Can

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24