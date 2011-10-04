-Almanya Milli Takımı yarın İstanbul'a gelecek İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - A Milli Futbol Takım ile 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı yapacak olan Almanya, yarın İstanbul'a gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ''Panzerler'' yarın saat 19.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na inecek. Almanya Milli Takımı, Ceylan Intercontinental Hotel'de kampa girecek. -Almanya'nın programı- Almanya Milli Takımı'nın Türkiye'deki ilk antrenmanı, 6 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de Fiyapı İnönü Stadı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Antrenmanın ardından saat 12.30'da, takımın konakladığı Ceylan Intercontinental Hotel'de, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile Alman oyuncuların katılacağı bir basın toplantısı düzenlenecek. Almanya Milli Takımı, 6 Ekim Perşembe günü saat 18.30'da, Türk Telekom Arena'da bir antrenman daha yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası medyaya açık olarak gerçekleştirilecek. Türkiye-Almanya müsabakasının oynanacağı 7 Ekim Cuma günü saat 11.30'da, Atatürk Olimpiyat Stadı Yan Saha'da basına kapalı olarak bir antrenman daha gerçekleştirecek olan Almanya Milli Takımı, 8 Ekim Cumartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 13.30'da Düsseldorf'a kalkacak uçakla Türkiye'den ayrılacak. -Alman Milli Takımı kadrosu- Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kaleciler: Manuel Neuer (FC Bayern München), Tim Wiese (Werder Bremen), Ron-Robert Zieler (Hannover 96). Defans: Dennis Aogo (Hamburger SV), Jerome Boateng, Holger Badstuber, Philipp Lahm (FC Bayern München), Benedikt Höwedes (FC Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Per Mertesacker (FC Arsenal), Christian Träsch (VfL Wolfsburg) Orta Saha: Mario Götze (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger (FC Bayern München), Lukas Podolski (1. FC Köln), Mesut Özil (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Mönchengladbach), Simon Rolfes, André Schürrle (Bayer 04 Leverkusen). Forvet: Mario Gomez (FC Bayern München), Miroslav Klose (Lazio), Cacau (VfB Stuttgart)