T24 LogoT24 Logo
Spor

Almanya Milli Takımı yarın İstanbul'a gelecek İSTANBUL (A.A)

04 Ekim 2011 21:42

-Almanya Milli Takımı yarın İstanbul'a gelecek İSTANBUL (A.A) - 04.10.2011 - A Milli Futbol Takım ile 2012 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçı yapacak olan Almanya, yarın İstanbul'a gelecek.  Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ''Panzerler'' yarın saat 19.45'te İstanbul Atatürk Havalimanı'na inecek.  Almanya Milli Takımı, Ceylan Intercontinental Hotel'de kampa girecek. -Almanya'nın programı- Almanya Milli Takımı'nın Türkiye'deki ilk antrenmanı, 6 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de Fiyapı İnönü Stadı'nda basına kapalı olarak gerçekleştirilecek. Antrenmanın ardından saat 12.30'da, takımın konakladığı Ceylan Intercontinental Hotel'de, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile Alman oyuncuların katılacağı bir basın toplantısı düzenlenecek. Almanya Milli Takımı, 6 Ekim Perşembe günü saat 18.30'da, Türk Telekom Arena'da bir antrenman daha yapacak. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası medyaya açık olarak gerçekleştirilecek. Türkiye-Almanya müsabakasının oynanacağı 7 Ekim Cuma günü saat 11.30'da, Atatürk Olimpiyat Stadı Yan Saha'da basına kapalı olarak bir antrenman daha gerçekleştirecek olan Almanya Milli Takımı, 8 Ekim Cumartesi günü İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 13.30'da Düsseldorf'a kalkacak uçakla Türkiye'den ayrılacak. -Alman Milli Takımı kadrosu- Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda şu isimler bulunuyor: Kaleciler: Manuel Neuer (FC Bayern München), Tim Wiese (Werder Bremen), Ron-Robert Zieler (Hannover 96). Defans: Dennis Aogo (Hamburger SV), Jerome Boateng, Holger Badstuber, Philipp Lahm (FC Bayern München), Benedikt Höwedes (FC Schalke 04), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Per Mertesacker (FC Arsenal), Christian Träsch (VfL Wolfsburg) Orta Saha: Mario Götze (Borussia Dortmund), Sami Khedira (Real Madrid), Toni Kroos, Thomas Müller, Bastian Schweinsteiger (FC Bayern München), Lukas Podolski (1. FC Köln), Mesut Özil (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Mönchengladbach), Simon Rolfes, André Schürrle (Bayer 04 Leverkusen). Forvet: Mario Gomez (FC Bayern München), Miroslav Klose (Lazio), Cacau (VfB Stuttgart)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24