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Dünya

Almanya Milli Takımı Kaptanı, Nazi subayı şeklinde oyuncağını yapan firmayı dava edecek

Oyuncağın "tipik Alman" görünümde olduğunu iddia eden şirket, "Bastian ise Almanya’da çok yaygın bir isim… Schweinsteiger ile alakası yok" dedi

22 Ekim 2015 22:57

Almanya Milli Takımı Kaptanı Bastian SchweinsteigerNazi üniformalı oyuncağını yapan firmaya dava açtı. Manchester United'da forma giyen futbolcu, "Bastian" adı verilen ve kendisine çok benzeyen oyuncağın piyasadan kaldırılmasını ve şirketin kendisine tazminat ödemesini talep ederken, şirket yetkilileri ise oyuncaklarının "tipik Alman görünümünde" olduğunu iddia ederek, "Bastian ise Almanya’da çok yaygın bir isim… Schweinsteiger ile alakası yok” açıklamasında bulundu.

Hong Kong'da oyuncak üretimi yapan bir şirketin Nazi oyuncağı, Manchester United’da forma giyen Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger’i kızdırdı. Oyuncağın hem ‘Bastian’ adıyla satılması hem de Schweinsteiger’e çok benzemesi, yıldız futbolcunun yasal yollara başvurmasına neden oldu. 

Hong Kong merkezli şirketin yetkilileri, Schweinsteiger’in tepkisine anlam veremediklerini belirtirken “Oyuncak tipik Alman görünümünde… Bastian ise Almanya’da çok yaygın bir isim… Schweinsteiger ile alakası yok” açıklamasında bulundu.

Ancak bu açıklamadan tatmin olmayan Schweinsteiger, avukatlarına talimat verdi. Alman yıldız hem oyuncağın piyasadan kaldırılmasını hem de kendisine yüklü bir tazminat ödenmesini talep ediyor.

 

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