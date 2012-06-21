Almanya, milletvekillerinin rengârenk kıyafetlerini tartışıyor

Mecliste milletvekilleri için giyim kuşam kurallarının olmadığı nadir ülkelerden Almanya’da milletvekillerinin sıradışı, rengarenk kıyafetlerle oturumlara katılması tartışmaya yol açtı...

Milliyet'in haberine göre, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Sosyal Demokrat Partili yeni Meclis Başkanı Carina Gödecke, parti gruplarına yazı göndererek milletvekillerinin kıyafet konusunda “asgari ciddiyet” göstermesini istedi. “Meclisin kamuoyundaki imajı” başlıklı yazısında Gödecke; erkeklerden en azından ceket giymelerini, kadınlardan ise omuzlarını kapatan kıyafetler giymeleri, şapka ve benzeri baş aksesuarı da takmamalarını istedi.

Gödecke, yazının özellikle bir vekile ya da partiye yönelik olmadığını söylese de Alman basını, ülke siyasetinin süpriz partisi Korsanlar ve renkli giyimiyle tanınan Hıristiyan Demokrat Parti üyesi Andrea Milz’i hedefte olduğunu yazdı. Almanya’daki sisteme karşı çıkan bir grup bilgisayar meraklısı ve hacker tarafından kurulan, internet özgürlüğü için mücadele veren Korsanlar Partisi üyeleri ilk defa girdikleri meclislere renkli tulumlardan kovboy şapkalarına uzanan ilginç kıyafet ve aksesuarlarla katılıyordu.

Kimse yasak getiremez!

Korsanlardan henüz yanıt gelmezken Milz, renkli giysi ve şapkalarını giymesine kimsenin yasak getiremeyeceğini, eyalet meclisi tüzüğünde kıyafet düzenlemesi olmadığını söyledi.

Milz, Berlin eyalet meclisi milletvekili Gerwald Claus-Brunner’in de renkli tulumlar ve poşuyla oturumlara katıldığını, kimsenin bir itirazının olmadığını hatırlattı. Vekillerin yazıya uymaması durumunda Gödecke’nin ne yapacağı merak ediliyor.