Almanya Merkez Bankası: Rus doğal gazına ambargo resesyona sebep olur

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Almanya'nın merkez bankası Bundesbank, Berlin'in Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya doğal gazına ambargo koymasının ülkenin ekonomisini bir resesyona sürükleyebileceğini ifade etti.

Bundesbank, Rus gazına şu anda uygulanacak bir Avrupa Birliği yasağının 165 milyar Euro hasıla kaybına sebep olacağını öngördü. Banka, yasak durumunda resesyona girilse de Alman ekonomisinin Koronavirüs pandemisinin ilk yılında olduğundan daha az küçüleceğini öngördü.

Bundesbank, aylık raporunda, "En kötü senaryoda mevcut yılda reel GSYİH, 2021'e kıyasla neredeyse yüzde 2 düşer" değerlendirmesinde bulunuldu.

Merkez bankası, Almanya'nın üretim ağırlıklı ekonomisinin de doğal gaz kıtlığı nedeniyle sıkıntılar yaşayacağını ve enflasyonun yükseleceğini belirtti.