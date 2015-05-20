Almanya Meclis Başkanı Lammert, Mısır lideri El Sisi ile görüşmeyi reddetti



Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah El Sisi, 3 – 4 Haziran tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunacak. El Sisi'nin görüşeceği isimler arasında Almanya Meclis Başkanı Norbert Lammert de bulunuyordu.

Başbakan Angela Merkel sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah El Sisi ile görüşeceğini bildirdi. Açıklamada, "Başbakanın El Sisi'ye daveti geçerliliğini koruyor" denildi.

Lammert'in gerekçesi

Lammert, Mısır'ın Berlin Büyükelçiliğine bir mektup yazarak Devlet Başkanı Abdulfettah El Sisi ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini bildirdi. Mektupta, "Uzun zamandır beklenen parlamento seçimlerinin tarihinin sonunda ilan edilmesi yerine aylardan beri muhalif grupların sistematik bir şekilde kitlesel olarak tutuklanmasını, uzun süreli mahkûmiyet kararları ve idam cezaları verildiğini gözlüyoruz" denildi. Lammert'in mektubunda, "Bu süreçte El Sisi ile görüşme zemini bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Mursi idama mahkûm edildi

Mısır'da dönemin devlet başkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında iktidardan uzaklaştırılmasından bu yana yasadışı ilan edilen Müslüman Kardeşler taraftarı bin 400'den fazla kişi öldürüldü. 15 binden fazla Müslüman Kardeşler mensubu tutuklandı. Yüzlerce kişinin yargılandığı davalar uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor. Hakkında birçok dava açılan Mursi'nin ölüm cezasına çarptırıldığı geçen hafta açıklanmıştı.