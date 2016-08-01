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Almanya maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı

Köln'de düzenlenen darbe karşıtı mitingde Erdoğan'ın video konferansına izin verilmemişti

01 Ağustos 2016 14:51

Köln'deki "Darbeye Karşı Demokrasi Mitingi"nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın videokonferansına izin vermeyen Almanya'nın Ankara maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Alman Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'nin bu tutumunda olağandışı bir durum olmadığını belirtti. Alman Büyükelçiliği Sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, maslahatgüzar Robert Dölger'in bakanlığa çağrıldığını ifade etti. Sözcü, Alman Büyükelçi Martin Erdmann Ankara'da olmadığı için maslahatgüzarın çağrıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'deki mitingde telekonferans yöntemiyle canlı konuşmasına izin vermeyen Almanya'dan Ankara'nın izahat istediği belirtildi. Almanya'nın Ankara maslahatgüzarı, izahat vermek için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. 

"Darbeye Karşı Demokrasi Platformu" Almanya'nın Köln kentine bağlı Deutzer Werft'te dün miting düzenlemişti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu mitinge telekonferans yöntemiyle katılması bekleniyordu. Ancak Alman yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla canlı konuşma yapmasına izin vermemişti. 

40 bin kişinin katıldığı mitingde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okunmuştu.

 

 

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