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BBC Türkçe

Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'dan gelen "Türkiye 15 Temmuz'un arkasında Gülen'in olduğuna bizi ikna edemedi" açıklamasına tepki gösterdi.

21 Mart 2017 23:33

Almanya'nın Türkiye Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Ankara'da Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin Almanya'ya, Berlin'den 15 Temmuz'a yönelik gelen açıklamalar nedeniyle tepkilerin iletildiği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Almanya Federal İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanının 15 Temmuz darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ'nün bulunduğuna ikna olmadığına dair beyanına ilişkin tepkimiz dile getirilmiştir."

BND Başkanı Bruno Kahl, geçen hafta Der Spiegel dergisine verdiği söyleşide Ankara'nın kendilerini 15 Temmuz'un arkasında Gülen yapılanması olduğuna ikna etmeye çalıştığını, fakat sundukları verilerin ikna edici olmadığını belirtmişti.

Kahl, Türkiye'de hükümetin darbe girişiminden önce kamuda bir temizlik için hazırlık yaptığını düşündüklerini söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı bu söyleşiye yönelik tepki gösterdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Darbecilerin FETÖ bağlantılarını ortaya koyan ifadeleri, darbe teşebbüsü öncesi ve gecesi kendi aralarında yaptıkları iletişim kayıtları, Akıncılar üssünde yakalanan FETÖ iltisaklı siviller dâhil tüm kanıtlar ortadadır.

"Mensubu oldukları FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hukukun temel ilkelerini ayaklar altına alan, usulsüz dinlemeler ve sahte belgelerle yüzlerce masum insanı mağdur eden birçok savcı, hâkim, polis başta olmak üzere, yüzlerce FETÖ'cü de halen Almanya'da bulunmaktadır.

"Sözkonusu şahsın açıklaması, Almanya'nın FETÖ'ye gösterdiği müsamaha ve korumacı yaklaşımın ardındaki zihniyeti ifşa etmektedir."

İki ülke 2016'da da birbirlerinin maslahatgüzarlarını dışişleri bakanlıklarına çağırmışlardı.

Türkiye, 15 Temmuz'un ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Köln'de düzenlenen darbe karşıtı mitinge video konferans ile bağlanmasına izin verilmemesi üzerine Ağustos ayında, Almanya ise HDP'li milletvekillerinin gözaltına alınması nedeniyle Kasım ayında bu adımı atmıştı.

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