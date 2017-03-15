Almanya Maliye Bakanlığı binasında patlayıcı bulundu!

Almanya Maliye Bakanlığı'na gönderilen bombalı paket, fark edilip imha edildi.

Almanya Maliye Bakanlığı'nın posta bölümünde şüpheli pakete rastlanması üzerine olay yerine gelen bomba uzmanlarının paket içinde patlayıcı tespit ettiği belirtildi.

Şüpheli paketin sabah saat 9'da Almanya Maliye Bakanlığı posta dairesi çalışanları tarafından bulunduğunu aktaran Bild gazetesi, olay yerine gelen bomba uzmanlarının ilk incelemenin ardından paketin içinde patlayıcı tespit ettiğini aktardı.

​Tespitin ardından personel binadan tahliye edilirken uzmanlar patlayıcıyı röntgen cihazıyla taradı. Ardından patlayıcı, paketle birlikte Grunewald poligonuna götürülerek etkisiz hale getirildi.