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Dünya

Almanya Maliye Bakanı: Türkiye’ye ekonomik yardım zorlaşıyor

Wolfgang Schäuble, Türk bakanların Avrupa’da referandum kampanyası yapmak istemeleri üzerine çıkan kriz ve Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasına tepki gösterdi

14 Mart 2017 00:59

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Türkiye’ye ekonomik yardım yapmalarının zorlaştığını söyledi. Buna gerekçe olarak da, Türk bakanların Avrupa’da referandum kampanyası yapmak istemeleri üzerine çıkan krizi ve Alman Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanmasını gösterdi.

Alman Devlet Televizyonu 2. kanalı ZDF’de bir programa katılan Schäuble, “Son yaşananlar ışığında Türkiye ile işbirliği ne derece mümkün?” sorusuna  verdiği cevapta, Türkiye ile ekonomik işbirliği konusunda yoğun ve olumlu görüşmeler yaptıklarını, ancak bunun Yücel’in tutuklanmasından önce olduğunu söyledi.  Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile önümüzdeki günlerde Baden Baden’de görüşeceğini belirten Schäuble, “Görüşmede bu şartlarda işbirliğinin sürmesinin oldukça zor olacağını söyleyeceğim” dedi.

Son dönemde Almanya, Hollanda ve Danimarka ile yaşanan toplantı krizinin Türkiye’nin çıkarına olmadığını da ifade eden Schäuble, “Türkiye’nin, en az Avrupa ve bizim kadar işbirliğine ihtiyacı var. Bu koşullarda birlikte çalışmak tabii ki oldukça güç. Durumu tırmandırmak istemiyoruz. Alman hükümetinde herkes hemfikir. Sadece Türkiye’nin sağduyuya dönmesini istiyoruz” dedi.

Schäuble, “Doğru mu anlıyorum, Yücel tutuklu kaldığı sürece ekonomik işbirliği olmaz mı diyorsunuz?” sorusuna, “Bu böyle olduğu sürece, biz yargıya müdahale etmek istemiyoruz ama şu anda Türkiye, Türkiye’deki yetkililer işbirliğini artırma konusundaki temellere zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

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