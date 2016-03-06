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Dünya

Almanya Maliye Bakanı: Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ciddi şüphelerimiz var

"Görüşmeler uzun zaman alacak ve bu, günümüzün bir kaygısı değil"

06 Mart 2016 15:59

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, Türkiye'nin AB üyeliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Alman hükümetinin Türkiye'nin AB üyesi olup olmamasına ilişkin önemli şüpheleri olduğunu belirten Schaeuble, "Ben her zaman söyledim, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı olduğumu. Fakat bu bizim ortak sorunlarımız olan, NATO'da farklı misyonlarda birlikte çalıştığımız bir ülkeyle görüşmememiz anlamına gelmez..." dedi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Schaeuble, AB görüşmelerinin uzun zaman alacağını ve bunun günümüzün bir kaygısı olmadığını söyledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, Ekim 2015'te ARD televizyonuna yaptığı bir açıklamada, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olduğunu belirtmişti.

Merkel, "En çok mülteci şu an Türkiye üzerinden geliyor. Türkiye NATO üyesi ve AB'ye aday üye... Ayrıca ben devamlı Türkiye'nin tam üyeliğine karşı çıkmış birisiyim. Bunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da biliyor. Ben halen karşıyım. Selefim Schröder üyelik müzakerelerini başlattı. Biz bunu devam ettiriyoruz, ucu açık. Ama ben her zaman söyledim, Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğine karşı olduğumu. Fakat bu bizim ortak sorunlarımız olan, NATO'da farklı misyonlarda birlikte çalıştığımız bir ülkeyle görüşmememiz anlamına gelmez..." ifadelerini kullanmıştı.

Schaeuble, İngiltere'nin AB'den ayrılmayı oylamasının İngiltere'ye, Avrupa'ya ve küresel ekonomiye zarar vereceğini ifade etti.

 

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