-Almanya Maliye Bakanı: "Yunanistan'da durum ciddi" BERLİN (A.A) - 08.09.2011 - Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, ''Yunanistan'da durumun ciddi olduğunu, bu ülkenin uluslararası kredi veren kuruluşların finansal koşullarını yerine getirmediği sürece yeni yardım alamayacağını'' ifade etti. Schaeuble Alman parlamentosunun alt kanadı Bundestag'da yaptığı konuşmada, ''Yunanistan'da durum ciddi. Şu anda troyka (Uluslararası Para Fonu, Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası) görevini askıya aldı. Burada yanılgı olamaz. Trokya, Yunanistan'ın koşulları yerine getirdiğini teyit etmediği sürece bir sonraki kredi dilimi serbest bırakılmaz. Burada esneklik payı yok'' dedi. Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada da Schaeuble, Yunanistan'ın Avro Bölgesi üyesi olarak koşulları tam olarak uygulayacağı konusunda güvence vermesi gerektiğini belirtti. Almanya'nın Yunanistan'a yardıma hazır olduğunu, ancak bu ülkenin Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) belirlediği koşulları karşılamazsa daha fazla yardımın garanti edilemeyeceğini ifade etti. Schaeuble, ''Yunan halkı arasında tasarruf önlemlerine direniş gösterilmesini anlıyorum. Ancak sonunda Avro Bölgesi'nin üyeliği için gerekli koşulları yerine getirip getirmeyeceği Yunanistan'ın sorumluluğunda bulunuyor'' diye konuştu. İtalya'ya da konsolide bütçe çağrısında bulunan Schaeuble, ''İtalya'nın bütçe açığını, yüksek borçluluğunu düzeltmesi gerekiyor. İtalya bazı geriye dönüşlerden sonra şimdi bütçe açığını azaltmak için önemli kesintiler yapmaya karar verdi. İtalya'nın bu yoldan şaşmamasını umalım'' dedi. Schaeuble, Almanya'nın açıklarını azaltmak için çabalarını sürdüreceğini de sözlerine ekledi.