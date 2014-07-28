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Dünya
Deutsche Welle

Almanya, Mali'deki enkaz yerine uzman yolladı

Almanya, Mali'de düşen yolcu uçağının enkaz çalışmasına uzman yolladı.

28 Temmuz 2014 14:32

Cezayir seferini yapan ve kalkışından yaklaşık bir saat sonra kuleyle bağlantısı kesilen uçak Mali'nin kuzeyindeki çöle düşmüş, 116 kişinin bulunduğu uçaktan sağ kurtulan olmamıştı.

Almanya Federal Emniyet Teşkilatı'ndan (BKA) yapılan açıklamada, Cezayir Havayolları'na ait uçakta yolcu olarak bulunan Alman vatandaşlarının kimliklerinin hızlı ve güvenli bir şekilde belirlenebilmesi amacıyla enkaz yerine iki uzman yollandığı belirtildi. Alman uzmanların Fransız meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışacakları kaydedildi.

Uçakta 54 Fransız'ın yanı sıra 4 de Alman bulunuyordu. Yolcuların diğer milliyetleri Burkina Faso, Lübnan, Kanada ve Cezayir olarak açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya MaliMaliFederal Emniyet TeşkilatıCezayir HavayollarıAlmanFransızBurkina Faso Lübnan KanadaCezayirDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH/HS

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