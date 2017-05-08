Almanya Macron’un zaferinden memnun

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Emmanuel Macron'un kazanması Almanya'da memnuniyetle karşılandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel adına ilk açıklama federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert'ten geldi. Seibert, twitter üzerinden gönderdiği mesajda, "Tebrikle Emmanuel Macron. Sizin zaferiniz güçlü birleşmiş bir Avrupa'nın ve Alman-Fransız dostluğunun zaferidir” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'dan tebrik

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de Fransa'da seçimleri kazanan Macron'u tebrik etti. Steinmeier, yaptığı yazılı açıklamada, Fransız seçmenin verdiği karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Steinmeier, açıklamasında Avrupa ve komşu bölgelerdeki sorunların üstesinden ancak Fransa ile birlikte gelinebileceğini ifade ederek, "Almanya'nın güçlü bir Fransa'ya ihtiyacı var. Almanya ve Fransa'nın gelecek yıllarda sıkı, güven dolu ve başarılı işbirliğini devam ettireceğine inanıyorum” dedi.

Gabriel: Bu Avrupa ve Almanya için iyi bir gün

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Macron'un seçilmesinden duyduğu memnuniyeti "Bu Fransa için iyi bir gün! Avrupa ve Almanya için de iyi bir gün” sözleriyle dile getirdi. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, Fransızların "dışlama, sinizm ve nefreti değil iyimserliği, reformları, dünyaya açık olmayı, özgürlüğü, eşitliği ve kardeşliği seçtiğini” vurguladı.

Macron'un "milliyetçi ve popülistlere karşı koyulabildiğini” gösterdiğini işaret eden Gabriel, Almanya'nın önümüzdeki dönemde Macron'u destekleyeceğini ifade etti.

Yeşiller: Macron siyasetteki güveni yeniden kazanmalı

Yeşiller partisi federal seçimler liste başı adayları Cem Özdemir ve Karin Göring-Eckardt da, Emmanuel Macron'u tebrik etti. Özdemir ve Göring-Eckardt yaptıkları yazılı açıklamada, ancak seçim sonucunun "rahat bir nefes almaya” yetmeyeceğini belirterek, "Emmanuel Macron'un Fransız siyasetindeki güveni yeniden kazanmak gibi çok büyük bir görevi olduğunu” ifade etti. Açıklamada aksi takdirde, Macron'un görev süresi sona erdiğinde "aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin daha da güçlenebileceğine” dikkat çekildi. Yeşiller partili siyasetçiler, "Berlin ve Paris'in el ele vererek güçlü bir Avrupa için çalışması” gerektiğini vurguladı.

Sol Parti: Le Pen'in seçmenleri hâlâ bir tehdit

Muhalefetteki Sol Parti ise sağ popülist Marine Le Pen'in seçimi kaybetmesini memnuniyetle karşıladı. Parti federal meclis grubu eş başkanları Dietmar Bartsch ve Sahra Wagenknecht Berlin'de yaptıkları açıklamada, "ikinci turda sağcı, milliyetçi adayın başarısızlığa uğramasının iyi” olduğunu belirterek, ancak Le Pen'i seçenlerin Avrupa için hâlâ bir tehdit olduğuna işaret etti. Bartsch ve Wagenknecht, ancak Macron'un sosyal alanda planladığı reformlar konusunda uyarıda bulunarak, çalışanların haklarının kısıtlanmasının gelecekte Le Pen'i güçlendirebileceğini savundu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/BÖ