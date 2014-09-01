Almanya Kürtlere silah gönderiyor



Iraklı Kürtlere silah yardımı konusu Başbakanlık’ta Angela Merkel başkanlığında yapılan toplantıda karara bağlandı. Toplantıya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Kalkınma Bakanı Gerd Müller ve Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı Horst Seehofer katıldı.

Karar, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier tarafından bir basın toplantısıyla açıklandı. Savunma Bakanı von der Leyen, bir süredir kendisine "İslam Devleti" adını veren terörist IŞİD tehdidine karşı Iraklı Kürtlere silah yardımında bulunma kararı aldıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de "terör örgütünün Irak’ın ötesinde bir yaşamsal tehdit niteliği taşıdığına" dikkat çekti.

Gönderilecek silahlar listesi ilk etapta şu kalemlerden oluşuyor: Milan tipi 30 tanksavar, 500 tanksavar füzesi, 8 bin G3 piyade tüfeği, 8 bin G36 piyade tüfeği, 40 makineli tüfek, 10 bin el bombası, 4 bin kask ve kurşun geçirmez yelek. Iraklı Kürtler, üç aşamada yapılacak sevkiyatla silahlandırılacak. Sevkiyatın maddi değeri 70 milyon euroyu buluyor. IKBY güçlerinin silah eğitimi için Almanya öngörülüyor. Eğitimde diğer seçenek Erbil ya da üçüncü bir ülke olarak belirtildi. Ayrıca 50 milyon euroluk insani yardım yapılması kararlaştırıldı.

Hükümet, Federal Meclis'te bugün yapılacak özel oturumda gelişmeleri aktaracak. Oturumda Irak'a silah kararının da oylanması bekleniyor. Oylamanın sembolik bir nitelik taşıdığı, hükümetin kararını bağlamadığı belirtildi.