Almanya Kürt Toplumu'ndan sağduyu çağrısı



Almanya Kürt Toplumu (KGD) Türklere karşı düzenlenen korsan gösterilere karşı uyarıda bulundu. Dernek başkanı Toprak, "Uluslararası Kürt Kültür Festivali'nin" iptal kararını ise sert biçimde eleştirdi.

Son zamanlarda Almanya'da Türk ve Kürt kökenliler arasında yükselen tansiyon sokaklara yansıyor. Bazı grupların Türk karşıtı provakatif korsan gösteriler düzenlemesi Almanya Kürt Toplumunu (KGD) harekete geçirdi. Bu tür gösterilerin tehlikelerine karşı uyarıda bulunan KGD, Kürtlere sağduyu çağrısı yaptı.

KGD Başkanı Ali Ertan Toprak bu tip gösterilerin yapıcı olmadığını ve Kürt toplumunun özgürlük ve eşitlik için verdiği mücadeleyi yaralayabileceğini ifade etti.

Kürt sorununun doksanlı yıllarda Almanya'ya taştığı günlere geri dönülmemesi gerektiğini belirten Toprak, ‘'Ne Almanya topraklarına taşan bir temsili savaş ne de farklı siyasi ve etnik gruplar arasındaki çatışmalar bizim yararımıza olur'' diye konuştu.

Almanya'da yaşayan Kürtlerin çatı örgütü olarak bilinen KGD'nin verilerine göre, ülkede 1 milyon 200 bin Kürt yaşıyor.

Avrupa'da artan eylemler

Kısa süre önce yaklaşık 30 Kürt, Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) Düsseldorf'taki stüdyosunu iki saat kadar işgal etmişti. Amaçlarının Türkiye'deki güncel siyasi duruma dikkat çekmek olduğunu ifade eden grup daha sonra binayı olaysız bir biçimde terk etmişti.

KGD ayrıca Hamburg'ta bir kilisede ve Viyana'da devlet televizyonu ORF'de de Kürt gençlerinin benzer eylemler gerçekleştirdiğini söylemişti.

Polis, Kassel'de de PKK yandaşlarının araç lastikleri yaktığını ve maytap ateşlediğini bildirmişti.

‘'İptal kararı polisin acizliğine işaret''

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın PKK'ya yakın derneklerin çatı kuruluşu olarak sınıflandırdığı "Demokratik Kürt Toplum Merkezi"nin (NAV-DEM) organizasyonunda 3 Eylül'de yapılması planlanan dev kültür festivalini iptal etmişti. Rheinische Post'a konuşan Ali Ertan Toprak, iptal kararını 'Polisin bu davranışına bir anlam veremiyorum. Polis yasal bir kültür festivalini Türk milliyetçilerinin eleştirilerinden ve Türk Nazilerin saldırılarından korktuğu için engelliyor. Bu bir acizlik belirtisi'' sözleriyle değerlendirdi.

31 Temmuz'da Köln'de yaklaşık 40 bin Türk'ün katılımıyla düzenlenen darbe karşıtı gösterileri eleştiren Toprak, ''Türkiye'de Almanya'ya, değerlerine ve insan haklarına aykırı bir tablonun yaşanmasına rağmen polisin Erdoğan yanlılarını koruduğunu'' söyledi.

Toprak ayrıca, 'Köln'de Türk milliyetçilerinin gösterilerini kaldırabilecek durumdaysak bir Kürt kültür festivalini de kaldırabilecek durumda olmalıyız'' ifadelerini kullandı.