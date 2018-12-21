Almanya Kürt Toplumu: "Trump'ın kararı Erdoğan'ın önünü açacak"

Almanya Kürt Toplumu Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Tanrıverdi, ABD Başkanı Trump'ın ABD askerlerini Suriye'den çekme kararının olumsuz sonuçları beraberinde getireceğini söyledi.

DW'nin sorularını yanıtlayan Tanrıverdi, Trump'ın ani kararının kendisini şaşırttığını belirtti. "Böyle bir şey beklemiyorduk, çok hızlı bir karar oldu" diyen Tanrıverdi, "ABD askerlerinin Kürt bölgelerinden çekilme sürecinin üç ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. Bu, Suriye'yi istikrarsızlaştıracak ve bölgenin güvenliği açısından hiçbir çözüm getirmeyecek" şeklinde konuştu.

"Kürtler Suriye iç savaşının başlangıcından bu yana IŞİD'le başarılı bir şekilde savaştı. Binlerce kayıp verdi. Rakka'nın özgürleştirilmesi çok kanlı bir süreçti. Kürt güçleri aynı şekilde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde de kayıp verdi" diyen Tanrıverdi, "Kürt güçlerinin IŞİD'in Avrupa'ya doğru ilerlemesini engellediğini" kaydetti.

"Aynen Afrin'de olduğu gibi"

IŞİD'in hala yenilgiye uğratılmamış olduğunu ve bu yüzden ABD güçlerinin bölgeden çekilmesinin yanlış bir karar olduğunu kaydeden Tanrıverdi, "ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi, Erdoğan ve paralı askerlerinin önünü açacaktır. Aynen Afrin'de olduğu gibi, Suriye'nin kuzeyinde daha fazla Kürt bölgesi işgale uğrayacaktır" şeklinde konuştu.

"Tutuklu IŞİD'liler serbest kalabilir"

"Bu binlerce ve binlerce kişinin iltica etmesi anlamına gelecektir. Ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Kürt hapishanelerinde yaklaşık 3 bin 200 IŞİD militanı bulunuyor. Bu teröristlere ne olacak? Muhtemelen halkın arasında karışacaklardır. Maalesef en kötü senaryoya hazırlanıyoruz ve Başkan Trump böyle bir duyuru yaptığı için çok üzgünüz."

"Erdoğan nüfus yapısını değiştirmeye çalışıyor"

Tanrıverdi, "Erdoğan bölgenin nüfus yapısını değiştirmeye çalışıyor. Bunun durdurulması gerek. Kısa vadeli silah satışı ya da ekonomik avantajlara değil, uzun vadeli bir biçimde Kürtlerin nasıl desteklenebileceği ve İslamcılığın nasıl kısıtlanabileceğine, barışın yeniden sağlanabilmesi adına bölgeden kaçışın nasıl engellenebileceğni düşünmek gerekir" diye konuştu. Tanrıverdi, Suriye'deki Kürtlerin demokratik haklarına kavuşmasını umduklarını ve uluslararası düzlemde yeni bir anayasa hazırlığı sürerken, "Kürtler, yeni Suriye anayasasında haklarının kalıcı olmasını ve nihayet tanınmış olmalarını umut etmektedir” diye konuştu.

"Kobani'yi birlikte kurtardık"

Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasaklı bölge oluşturulması önerisinin "ciddi bir biçimde düşünülmesi gerektiğini" kaydeden Mehmet Tanrıverdi, Şam yönetimi, Türkiye ve İran'ın faaliyetlerini gözetim altında tutmak açısından Batı ülkelerinin yardımına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

"Kürtlerin IŞİD'i yalnız başlarına yenilgiye uğratmaları bence söz konusu olamaz. Bunu birkaç yıl önce Kobani'de gördük. Kürtlerin Amerikalıların keşif uçakları ve hava saldırıları olmaksızın kenti özgürleştirmesi mümkün olmazdı."

Donald Trump Çarşamba günü, IŞİD'le mücadelenin ABD'nin Suriye'de bulunmasının tek nedeni olduğunu ve "Suriye'de IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını" söylemiş ve bu doğrultuda Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmeye başlanacağını duyurmuştu.

DW/KK,BÜ,GA

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