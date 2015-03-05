Almanya Kupası’nda sürpriz



Almanya Federasyon Kupası 3'üncü maçları sonunda çeyrek finale yükselen 4 takım daha belli oldu. Gecenin en büyük sürpriz ligde sezonun ikinci yarısına fırtına gibi giren birinci lig ekibi Werder Bremen'in üçüncü lig temsilcisi Arminia Bielefeld'e elenmesi oldu.

3'üncü ligde lider durumda bulunan Bielefeld ekibi güçlü rakibi karşısındaki cesur oyununun karşılığını 3-1'lik skorla aldı ve Bremen'i kupadan eledi. 26 bin 600 kişinin izlediği Bielefeld'deki maçta Junglas'ın 2 (en üst resim) (32./84.) ve Schuppan'ın (57.) golleriyle sonuca giden Arminia, 9 yıl aradan sonra kupada son sekize kalmanın sevincini yaşadı. Bremen'in 76'ncı dakikada tek golünü atan Fritz, bitime 1 dakika kala ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kaldı. Werder Bremen kupadaki 3'üncü lig şanssızlığını yine kıramamış oldu. Yeşil beyazlılar 4'üncü kez üst üste bir üçüncü lig takımına elenerek kupaya bir kez daha veda etmiş.

Bayern zorlanmadı

Kupanın bir başka mücadelesinde Bayern Münih, ikinci lig temsilcisi Eintracht Braunscweig'ı 2-0'lık sonuçla geçerken zorlanmadı. Allianz Arena'yı dolduran 75 bin seyirci oyun kalitesi yüksek bir maç izlemese de 2 şık gole şahit oldu. Alaba 45+1'de 20 metreden attığı serbest vuruş golüyle takımını öne geçirirken skoru belirleyen isim şahsi beceresini konuşturduğu golüyle Mario Götze oldu (57.).

Wolfsburg kazanmaya devam

Üçüncü turun bir başka mücadalesinde Bundesliga'da puan cetveli ikincisi Wolfsburg, RB Leipzig deplasmanında istediğini aldı. ‘Kurtlar' ikinci lig temsilcisini 2-0 yenerek çeyrek finalin bir başka takımı oldu. Rakibini Caligiuri (20) ve Klose'nin (57.) golleriyle mağlup eden Wolfsburg resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı. İkinci golün sahibi savunmacı Klose karşılaşma sonrası “üç kulvarda da varız. Kupada da gidebildiğimiz kadar ilerlemek istiyoruz. Bunun içinde Leipzig gibi ikinci ligin oldukça güçlü rakibini elememiz gerekiyordu” dedi.

Mönchengladbach da dördüncü lig ekibi Kickers Offenbach'ı sahasında 2-0 yenerek çeyrek finalist oldu. ‘Taylar'ın gollerini penaltıdan Max Kruse (52.) ve Patrick Herrmann (83.) attı.

Almanya Federasyon Kupası'nda 3'üncü tur karşılaşmaları sonrası birinci lig ekipleri Hoffenheim, Bayer Leverkusen, Freiburg, Borussia Dortmund, Wolfsburg, Mönchengladbach ve kupanın son sahibi Bayern Münih'in yanı sıra üçüncü lig temsilcisi Arminia Bielefeld çeyrek finale yükselen takımlar oldu. Çeyrek final eşleşmelerinin kurası 8 Mart Pazar günü çekilecek.