Almanya Kupası'nda Eintracht Frankfurt finalde

Schalke04 - Eintracht Frankfurt: 0-1

Temel ELCİVAN / Duisburg,(DHA)

Almanya Kupası\'nda Schalke04\'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden Eintracht Frankfurt, Bayern Münih\'in ardından adını finale yazdırmayı başardı.

Almanya Kupası yarı final maçında Schalke04 ile Eintracht Frankfurt, Gelsenkirchen Veltins Arena\'da karşı karşıya geldi. 60 bini aşkın taraftar önünde oynanan maçın 75\'inci dakikasında kullanılan korner atışından gelen topu ağlara gönderen Luka Jovic, takımı Eintracht Frankfurt\'u 1-0 öne geçirdi. 81\'inci dakikada rakibine faul yapan Eintracht Frankfurt\'un savunma oyuncusu Gelson Fernandes maçın hakemi Robert Hartmann\'dan kırmızı kart gördü ve takım 10 kişi kaldı.

Maçın uzatma dakikalarında Eintracht Frankfurt ağlarına giden topu maçın hakemi Robert Hartmann, elle oynama tespiti ile geçerli saymadı.

Schalke04\'ü deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran teknik direktör Niko Kovac\'in talebeleri, 19 Mayıs 2018 tarihinde Berlin\'de oynanacak final maçında Bayern Münih\'e rakip olacak.