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Dünya
Deutsche Welle

Almanya: Katar krizinin çözümünden yanayız

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Berlin'in Katar krizinde gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu açıkladı. Sözcü, tarafları diyaloğa çağırdı.

23 Haziran 2017 20:48

Alman hükümeti Katar krizinde yer alan taraflara müzakere masasına oturma çağrısı yaptı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer bugün yaptığı açıklamada Almanya'nın "anlaşmazlığa çit çekilmesinden yana olduğunu" söyledi.

Alman sözcünün açıklaması, Katar'a ambargo uygulayan Arap ülkelerinin yaptırımların sona erdirilmesi için Katar'a 13 maddeden oluşan bir talep listesi sunduğu gün gerçekleşti. Ülkeler, aralarında Katar'ın İran'la ilişkilerin sınırlandırılmasının ve Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'nin kapatılmasının da bulunduğu talepleri yerine getirmesi için Katar'a 10 gün süre tanıdı.

Schäfer, bu girişimi medya üzerinden öğrendiğini ve bu yüzden bunu "değerlendirme konusunda temkinli davranmayı" tercih ettiğini belirtti.

El Cezire'nin kapatılması talebine özellikle değinen sözcü, "Almanların basın özgürlüğü anlayışının yalnızca yurtiçindeki basın kuruluşları için geçerli olmadığının" altını çizdi. Schäfer, Katar krizinde yer alan devletlerin "sınırlı da olsa diyalog içine girmesinin" Almanya tarafından "iyi haber" olarak algılanacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır gibi bazı Arap ülkeleri, Katar'la diplomatik ilişkilerini eş zamanlı olarak kesmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Katar'ın izolasyonunun Körfez bölgesini savaşa sürükleyebileceği uyarısında bulunmuştu. Bakan, geçen haftalarda Suudi, Katarlı, Türk, İranlı ve Kuveytli mevkidaşlarıyla konuyla ilgili diplomatik temaslarda bulunmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/BÜ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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