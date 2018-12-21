Almanya: Kadınlar barış görüşmelerinde daha başarılı

Almanya BM Güvenlik Konseyi'nde üstleneceği geçici üyelik sırasında kadınların BM'de daha aktif rol üstlenmesi için bastıracak. Almanya, krizlerin çözümünde kadınların müzakereci rol üstlenmesini istiyor.Almanya uluslararası anlaşmasızlıklarda kadınların daha aktif bir şekilde müzakereci rolü üstlenmesini istiyor. Alman basını, Almanya'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'de iki yıl boyunca üstleneceği gecici üyelik sırasında konuyu gündeme getireceğini belirtti.

Rheinische Post gazetesine konuşan Almanya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, "Kadınların arabulucu ve uzlaştırıcı olarak dahil olması durumunda barış görüşmeleri daha hızlı ve başarılı bir şekilde yürütülebilir ve anlaşmalar daha uzun sürer" diye konuştu. Heusgen, bu nedenle Almanya'nın kadınların müzakereci ve karar verici olarak rol üstlenmesi için ağırlığını koyacağını söyledi.

BM'deki görevini üstlenmeden önce Almanya Başbakanı Angela Merkel'in güvenlik danışmanlığını yapan Heusgen "Kadınlar, erkeklerden farklı olarak hayat deneyimlerini, perspektiflerini taşıyor ve bu durum uzlaşma sağlanmasını, düşmanları barıştırmayı ve barış konusunda anlaşma sağlamasını destekleyebilir" dedi.

Almanya, Ocak ayında BM Güvenlik Konseyi'nde geçici üyeliğini altıncı kez üstlenecek. Mart ve Nisan aylarında Fransa ile birlikte konseye başkanlık edecek.

dpa/ÖA,GA

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