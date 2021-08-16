Almanya: Kabil Havalimanı'nda pist üzerinde çok sayıda insan olduğu için tahliye uçuşları gerçekleşmiyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Kabil Havalimanı’nda ülkeden ayrılmak isteyen yüzlerce insanın pist üzerinde olması nedeniyle tahliye uçuşlarının gerçekleşmediğini söyledi.

Berlin’de gazetecilere açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, “Şu anda hava trafiği olmadığını anlıyorum çünkü çok büyük bir sayıda umutsuz insanlar pist üzerinde” dedi.

Almanya, Kabil’deki Büyükelçiliği’nden 40 kişiyi dün tahliye etti. Kalan tahliye işlemlerinin yapılabilmesi için Kabil Havalimanı’nda 10 kişilik bir ekibin bulunduğu belirtildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün parti üyelerine yaptığı açıklamalarda Afganistan’dan en az 10 bin kişiyi tahliye edebileceklerini söylediği belirtildi.

Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasıyla binlerce insan ülkeden ayrılmak için Kabil Havalimanı'na akın etti.